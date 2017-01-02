Бойовики на Донбасі 38 разів обстріляли українські позиції, троє бійців АТО поранені – штаб
Всього зафіксовано 38 обстрілів.
На Донбасі за минулу добу бойовики вели вогонь по всіх напрямках із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.
Повідомляється, що на Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне.
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«З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому», - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.
На Луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї – біля Сизого.
Внаслідок порушень «режиму тиші» бойовиками поранень зазнали три українських військових.
«1 січня троє наших військовослужбовців зазнали поранень», - йдеться у повідомленні.
Всього зафіксовано 38 обстрілів.
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