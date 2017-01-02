Бойовики на Донбасі 38 разів обстріляли українські позиції, троє бійців АТО поранені – штаб

На Донбасі за минулу добу бойовики вели вогонь по всіх напрямках із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Повідомляється, що на Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне.

Читайте такожУ Міноборони розповіли подробиці бою поблизу Попасної

«З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї – біля Сизого.

Внаслідок порушень «режиму тиші» бойовиками поранень зазнали три українських військових.

«1 січня троє наших військовослужбовців зазнали поранень», - йдеться у повідомленні.

Всього зафіксовано 38 обстрілів.

Нагадаємо, незважаючи на посилення російським окупаційним командуванням заходів щодо підтримання військової дисципліни та контролю за особовим складом, у з’єднаннях та частинах 1 і 2 АК продовжуються випадки дезертирства та небойових втрат внаслідок зловживання алкогольними напоями.

31 грудня 2016 року в 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (НОВОАЗОВСЬК) 1 АК під час сварки між офіцерським та рядовим складом один з військовослужбовців, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, застосував ручну гранату, внаслідок чого чотирьох окупантів вбито (з них – одного офіцера), ще двох поранено.