Російсько-терористичні війська сьогодні понад 20 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб АТО

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Окупанти сьогодні продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках. Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлополь, Широкине, Грутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів снайпер. По Талаківці бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів», - йдеться у зведенні.

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На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку та Лобачеве. На Донецькому - Північне, Авдіївку та Зайцеве, підсумували у штабі.

Як повідомляв УНІАН, у рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка було досягнуто домовленості про встановлення режиму припинення вогню з опівночі 24 грудня.

Однак окупанти щодня порушують режим тиші.