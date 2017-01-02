Російсько-терористичні війська сьогодні понад 20 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб АТО
Російсько-терористичні війська продовжують порушувати режим тиші на Донбасі: сьогодні вони 21 раз обстріляли позиції Збройних сил України.
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.
«Окупанти сьогодні продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках. Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлополь, Широкине, Грутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів снайпер. По Талаківці бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів», - йдеться у зведенні.
Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО поранення отримали четверо українських військових
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку та Лобачеве. На Донецькому - Північне, Авдіївку та Зайцеве, підсумували у штабі.
Як повідомляв УНІАН, у рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка було досягнуто домовленості про встановлення режиму припинення вогню з опівночі 24 грудня.
Однак окупанти щодня порушують режим тиші.