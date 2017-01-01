Штаб АТО: сьогодні бойовики найактивніше обстрілювали Маріупольський напрямок
18:55, 01 січня 2017Війна
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За сьогодні бойовики 13 разів обстріляли Маріупольський напрямок, 6 - Донецький і 3 – Луганський, всього зафіксовано 22 обстріли.
Зі стрілецької зброї обстрілювали Сизе / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Так, на Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому.
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Зазначається, що на Донецькому – з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.
На Луганському напрямку окупанти для ведення вогню по позиціях українських військових неодноразово використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської, а стрілецьку зброю – біля Сизого.
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