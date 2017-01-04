Бойовики сьогодні 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, один поранений

Бойовики сьогодні 32 рази обстріляли позиції Збройних сил України, один поранений військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку терористи з мінометів неодноразово обстрілювали Водяне і Широкіно. З гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Широкіно, Талаковку, Павлопіль. За Широкіно вела вогонь БМП окупантів.

Читайте також"Таке відчуття, що на дворі 14-15 рік": волонтер про допомогу військовим під час боїв на Світлодарській дузі

На Луганському напрямку по Новозвановке стріляли зі 120-міліметрових мінометів, а з Новоалександровке і Станиці Луганській – з гранатометів.

"На Донецькому напрямку з 120 - та 82-міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому і Зайцево, а з гранатометів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку і Круту Балку. Один наш військовослужбовець поранений", - інформують в штабі.