Бойовики сьогодні 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, один поранений
Бойовики використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.
Бойовики сьогодні 32 рази обстріляли позиції Збройних сил України, один поранений військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку терористи з мінометів неодноразово обстрілювали Водяне і Широкіно. З гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Широкіно, Талаковку, Павлопіль. За Широкіно вела вогонь БМП окупантів.
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На Луганському напрямку по Новозвановке стріляли зі 120-міліметрових мінометів, а з Новоалександровке і Станиці Луганській – з гранатометів.
"На Донецькому напрямку з 120 - та 82-міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому і Зайцево, а з гранатометів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку і Круту Балку. Один наш військовослужбовець поранений", - інформують в штабі.