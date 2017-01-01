Під Волновахою затримали бойовика з танкового підрозділу, що розстрілював житлові квартали

Як повідомили у відділі комунікації поліції області, під керівництвом кадрових російських військових танковий підрозділ, у якому служив затриманий, розстрілював прифронтові селища Ясинуватського району.

За словами начальника відділу управління кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Андрія Бондаренка, під час перевірки було встановлено, що 23-річний житель Донецька є активним учасником незаконних збройних формувань.

В поліції зазначають, що до лав терористів він вступив у червні 2015 року, маючи намір збагатитися.

«З приходом окупантів у нього відбувся різкий зліт кар’єри: з комірника у торговому центрі - до стрілка батальйону «Сварожичи» бандформування «Оплот», - йдеться в повідомленні.

Затриманий розповів, що «вночі приїжджали мінометні розрахунки та проводили обстріл по Мар’їнці. Стріляли десь 15 хвилин, потім змінювали дислокацію».

Саме тоді, наголошують в поліції, терористи щодня наносили нищівні артудари по житлових кварталах, гинули мирні мешканці.

Після 5 місяців служби бойовик дезертирував і тривалий час переховувався, працював на ринку вантажником.

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За даними поліції, у червні 2016 року йому знову прийшла повістка. Його розподілили у танковий підрозділ, який формували двоє «особістів», кадрових військових, громадян РФ. За словами бойовика, окупанти не мали знаків розрізнення, лише погони капітанів, які тим не менш командували полковниками.

«Первинне навчання він проходив прямо серед міста на полігоні у Куйбишевському районі Донецька на російській техніці. В ангарі стояли 4 танки Т-72 та Т-64, які пригнали з території РФ», - сказано в повідомленні.

Затриманий розповів, що він був на військовому полігоні між Горлівкою та селищем Пантелеймонівкою і в розташуванні було 6 російських танків та 70 чоловік особового складу. Командували батальйоном двоє росіян-«капітанів», місцеві нічого не вирішували.

За його словами, ночами танки виїжджали та обстрілювали позиції ЗСУ та прифронтові населені пункти.

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«Армійське життя бойовику швидко набридло, тим більше, що замість обіцяних 15 тисяч рублів, платили лише половину. Він втік та пробрався на територію, підконтрольну Україні», - додали в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України. Бойовику загрожує до 15 років позбавлення волі.