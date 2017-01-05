У розвідці розповіли про зниження укомплектованості підрозділів окупаційних військ на Донбасі

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

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"Продовжується зниження рівня укомплектованості особовим складом передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ внаслідок невдоволення військовослужбовців умовами служби та втрати мотивації до її продовження, що змушує командування російських військ застосовувати додаткові заходи для комплектування вакантних посад", - інформують українські розвідники.

Зокрема, за їхніми даними, з 3 січня представниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ спільно з терористичним формуванням “МДБ ДНР” розпочато заходи з примусового залучення до бойових дій у складі передових підрозділів 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ особового складу т.зв. «республіканських силових структур».

"Як правило, до передових підрозділів військовослужбовці направляються з метою перевиховання, з числа тих, які будь-яким чином проявили невдоволення діяльністю російських окупаційних військ і місцевою владою або без оформлення дозволу ФСБ РФ перебували на території підконтрольній Україні", - зазначили у розвідці.

Також, за даними ГУР Міноборони, посилюється невдоволення серед особового складу незадовільними умовами несення служби у підрозділах 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ), 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка), окремої артилерійської бригади (Хрустальний) та 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ.

"Командний склад, що прибув по ротації з території РФ, займається покращенням власного матеріально-фінансового становища за рахунок місцевого населення та підлеглого особового складу, що призводить до майже щоденного погіршення організації несення служби особовим складом на передових позиціях", - заявили у розвідці.