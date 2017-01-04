На Донбас прибули співробітники ФСБ Росії - розвідка
До окупованого Донбасу прибули співробітники ФСБ Росії, щоб виявити військових, які порушили обмеження на спілкування з рідними і близькими по засобах зв’язку під час новорічних свят.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
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Зазначається, що російське командування застосовує до військовослужбовців жорсткі обмеження на спілкування з рідними і близькими по засобах зв’язку під загрозою притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення режиму.
"З 3 січня ц.р. у підрозділах окупаційних військ проводяться оперативні заходи ФСБ РФ з виявлення військовослужбовців, які у новорічні дні спілкувались з абонентами на території України з метою притягнення їх до відповідальності за порушення заборони", - йдеться у повідомленні розвідки.