За добу на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця
13:20, 05 січня 2017Війна
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В результаті бойових дій за добу в зоні АТО жоден військовий не загинув, один отримав поранення.
За добу на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця / Фото УНІАН
За минулу добу в зоні АТО жоден військовослужбовець не загинув, одного поранено.
Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"В результаті бойових дій за добу в зоні АТО жоден військовий не загинув, один отримав поранення. Це сталося на Светлодарской дузі в результаті мінометного обстрілу ворожого", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках.
Одного військовослужбовця було поранено.
Загалом за минулу добу бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО.
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