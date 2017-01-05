За добу на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця

За минулу добу в зоні АТО жоден військовослужбовець не загинув, одного поранено.

Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"В результаті бойових дій за добу в зоні АТО жоден військовий не загинув, один отримав поранення. Це сталося на Светлодарской дузі в результаті мінометного обстрілу ворожого", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках.

Одного військовослужбовця було поранено.

Загалом за минулу добу бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО.