Доба в АТО: бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках, одного бійця поранено

06:59, 05 січня 2017
Війна
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Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

REUTERS

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центра штаба АТО у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському – з мінометів різних калібрів вони неодноразово обстрілювали Водяне, Лебединське та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному неодноразово вогонь вела БМП окупантів. 

На Луганському напрямку по Новозванівці та Богуславському стріляли зі 120 міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – з гранатометів.

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На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також по Зайцевому та Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Луганське, Авдіївку та Круту Балку. 

Одного нашого військовослужбовця поранено.

Загалом за минулу добу відбулося 52 обстріли.

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Теги: #АТО#бойовики#ЗСУ