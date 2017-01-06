Бойовики на Донбасі 32 рази обстріляли позиції сил АТО, одного бійця поранено – штаб

Бойовики за минулу добу 32 рази обстріляли позиції сил АТО, один український військовослужбовець поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що окупанти продовжували обстрілювати українські позиції на всіх напрямках.

"На Луганському напрямку з 120-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем вони вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів – по Зайцевому і Станиці Луганській, а по Новотроїцькому вів вогонь снайпер", - йдеться в повідомленні.

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На Маріупольському напрямку терористи з мінометів вели вогонь по Мар'їнці. З гранатометів і стрілецької зброї – по Гнутовому, Павлополю, Широкіно, Мар'їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому. По Старогнатовці вела вогонь БМП противника.

На Донецькому напрямку з 152-міліметрових артилерії окупанти вели вогонь по українських позиціях в районі Троїцького, а з 82-міліметрових мінометів по Авдіївці. З гранатометів і стрілецької зброї – Луганському та Авдіївці.