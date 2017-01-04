Доба в зоні АТО: 39 обстрілів, двоє поранених

Контрольовані Росією бойовики за минулу добу 39 разів обстріляли позиції сил АТО, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З озброєння БМП та гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери», - йдеться в повідомленні.

З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів обстрілювали Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по українських позиціях в районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки та Пісків, інформують у штабі.