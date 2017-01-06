У зоні АТО запобігли теракту біля каналу "Сіверський Донець - Донбас" (фото)

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, вибухівку було виявлено нещодавно під час проведення інженерної розвідки та розмінування в районі населеного пункту Майорськ – Балка Шуми вздовж каналу "Сіверський Донець - Донбас".

"Саперами було знешкоджено саморобні вибухові пристрої, чим попереджено здійснення теракту", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, під час проведення інженерної розвідки та розмінування території дитячого табору в районі населених пунктів Степне - Березове особовим складом Центру розмінування було виявлено схованку артилерійських боєприпасів.

Здійснивши розмінування та очищення території, сапери знищили на місці понад 200 боєприпасів, в тому числі бойові елементи РСЗО "Смерч" та "Ураган".

Також було вилучено понад 100 одиниць новітніх артилерійських боєприпасів виробництва РФ, які в подальшому будуть використані за призначенням.