Російські військові симулюють захворювання, аби не їхати на Донбас – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожЖурналіст розповів про втрати серед українських військових за грудень 2016-го року

«Про брак дисципліни та мотивації вести війну проти України свідчить і інформація розвідки про те, що багато з російських військових намагаються симулювати захворювання, аби уникати відряджень на східну Україну в рамках ротації російсько-окупаційних військ у зимово-весняний період 2017 року», – розповів речник.

Також керівництво збройних сил РФ проводить серед офіцерського складу військових округів Росії відбір кандидатів на командні посади в армійські корпуси окупаційних сил на Донбасі.

Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко визнав, що ВСУ здатні розпочати наступ на Донбасі.