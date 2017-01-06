Російські військові симулюють захворювання, аби не їхати на Донбас – Міноборони

13:45, 06 січня 2017
Війна
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Російські військові симулюють захворювання, аби не їхати воювати на Донбас.

фото УНІАН / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Про брак дисципліни та мотивації вести війну проти України свідчить і інформація розвідки про те, що багато з російських військових намагаються симулювати захворювання, аби уникати відряджень на східну Україну в рамках ротації російсько-окупаційних військ у зимово-весняний період 2017 року», – розповів речник.

Також керівництво збройних сил РФ проводить серед офіцерського складу військових округів Росії відбір кандидатів на командні посади в армійські корпуси окупаційних сил на Донбасі.

Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко визнав, що ВСУ здатні розпочати наступ на Донбасі.

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Теги: #Донбас#Росія#бойовики