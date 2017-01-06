У "ДНР" визнали міць ЗСУ на Донбасі: можуть почати наступ на різних ділянках фронту

Про це він заявив якимось "іноземним" в інтерв'ю журналістам, передає ОстроВ.

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Спочатку Захарченко визнав, що "військова ситуація на лінії розмежування на території Донецької народної республіки складна". Більш того, ватажок "ДНР" прямо висловив побоювання, що "на сьогоднішній момент ті частини і підрозділи, які сконцентровані на передовій, з упевненістю дозволять Україні почати декілька наступальних операцій на різних ділянках фронту".

Крім того, терорист заявив, що в разі наступу української армії, він, швидше за все, буде "розмовляти в Україні про Україну в Києві".

Раніше ватажок бойовиків так званої ДНР Олександр Захарченко заявив, що бойовикам необхідно завоювати Великобританію.