У день Різдва бойовики здійснили 72 обстріли, поранено шістьох бійців АТО
За добу 7 січня російсько-окупаційні війська на Донбасі збільшили кількість обстрілів, відкривши вогонь 72 рази.
Шестеро українських військовослужбовців поранено, повідомляється у зведенні штабу АТО.
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На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів різних калібрів - по Мар’їнці, Павлополю, Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - по Павлополю, Красногорівці, Мар’їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.
На Луганському з мінометів різних калібрів вели вогонь по Троїцькому та Новоолександрівці. З гранатометів та стрілецької зброї по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській, та Новозванівці.
На Донецькому напрямку - з 82 міліметрових мінометів та озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів та стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське та Луганське.
Як повідомляв УНІАН, протягом попередньої доби бойовики здійснили 42 обстріли.