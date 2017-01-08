У день Різдва бойовики здійснили 72 обстріли, поранено шістьох бійців АТО

Шестеро українських військовослужбовців поранено, повідомляється у зведенні штабу АТО.

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На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів різних калібрів - по Мар’їнці, Павлополю, Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - по Павлополю, Красногорівці, Мар’їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.

На Луганському з мінометів різних калібрів вели вогонь по Троїцькому та Новоолександрівці. З гранатометів та стрілецької зброї по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській, та Новозванівці.

На Донецькому напрямку - з 82 міліметрових мінометів та озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів та стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське та Луганське.

Як повідомляв УНІАН, протягом попередньої доби бойовики здійснили 42 обстріли.