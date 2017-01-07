Різдво в зоні АТО: 42 обстріли, двоє поранених
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському – з артилерії та мінометів різних калібрів вони неодноразово вели вогонь по Водяному, Широкиному та Павлополю. З гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери.
На Луганському напрямку – по Кримському, Станиці Луганській, Новоолександрівці, Новотошківському та Новозванівці бойовики били з гранатометів.
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На Донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів стріляли по позиціях сил АТО в районі Луганського та Авдіївки.
В районі Новотошківського двоє військовослужбовців ЗСУ поранено.
Загалом за добу зафіксовано 42 обстріли.