Різдво в зоні АТО: 42 обстріли, двоє поранених

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському – з артилерії та мінометів різних калібрів вони неодноразово вели вогонь по Водяному, Широкиному та Павлополю. З гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку – по Кримському, Станиці Луганській, Новоолександрівці, Новотошківському та Новозванівці бойовики били з гранатометів.

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На Донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів стріляли по позиціях сил АТО в районі Луганського та Авдіївки.

В районі Новотошківського двоє військовослужбовців ЗСУ поранено.

Загалом за добу зафіксовано 42 обстріли.