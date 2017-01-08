Вбивають навіть у різдвяні дні: у Нацполіції повідомили про загиблу від обстрілу бойовиків дівчину

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Для бойовиків "ДНР" нема нічого святого. Навіть в різдвяні дні вони не гребують вбивати мирних жителів Донеччини», – зазначив Аброськін.

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За його словами, сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі "Красногорівка - Старомихайлівка".

«Тільки сьогодні вдалося тіло вивезти. Імовірно загинула (дівчина - ред.) 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками "ДНР" підконтрольної Україні території. На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється», – написав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція Донецької області затримала трьох мешканців Костянтинівки за підтримку бойовиків "ДНР".