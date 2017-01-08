На Донеччині поліція затримала трьох прихильників ДНР

Про це повідомив голова Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

"У різдвяні дні поліції Донецької області стало можливим затримати трьох жителів Костянтинівки, які жваво підтримували у 2014 році бойовиків ДНР", - розповів він.

За інформацією Аброськіна, серед них - чинний на той період майор міліції, начальник лінійного відділу міліції на станції Костянтинівка ЛО - станції Слов'янськ. Він був звільнений з органів внутрішніх справ тільки в листопаді 2014 року.

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"Цей персонаж, колишній активний поборник ДНР, після подій "російської весни" став вести замкнутий спосіб життя, тим самим, намагаючись бути непримітним в надії на те, що його участь у ДНР залишиться невідомою", - зазначив Аброськін.

При цьому двоє інших затриманих заявили, що стояли на блокпостах "за ідею" і грошей не отримували. Після того, як бойовиків ДНР прогнали з Костянтинівки, спілкування з "товаришами" не підтримували і вирішили залишитися на підконтрольній Україні території.

Як повідомляв УНІАН, на окупованій бойовиками та російськими військами території Донбасу зростають протестні настрої і невдоволення діями “влади”.