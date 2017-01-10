Російський опозиціонер оцінив наслідки вторгнення Росії на Донбас

Про це заявив російський опозиційний політик Костянтин Боровой, передає Обозреватель.

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Коментуючи заяву російського кінорежисера Андрія Кончаловського про те, що "Донбас - частина російської культури", Боровой заявив: "Сьогодні на Донбасі твориться варварство, звичайне бандитське варварство. Це не територія культури, не територія гуманізму".

"Я думаю, що ми ще дуже багато дізнаємось про те, що відбувалося на Донбасі, після того як російські війська, всякі мотороли й інші бандити підуть звідти. Я думаю, йтиметься, і це вже зрозуміло, про етнічні чистки, про масові поховання, про варварство, несумірне з людяністю і гуманізмом. Йтиметься про військові злочини, які відбувалися на цій території. Ми ще жахнемося з цього приводу", - сказав політик.

Нагадаємо, 9 січня російський опозиціонер, заступник голови партії ПАРНАС Ілля Яшин презентував доповідь "Гібридна агресія Кремля", присвячену війні Росії проти України.