"Путін зацікавлений у зануренні України в хаос": російський опозиціонер представив доповідь про агресію Кремля (відео)
Російський опозиціонер, заступник голови партії ПАРНАС Ілля Яшин презентував доповідь "Гібридна агресія Кремля", присвячену війні Росії проти України.
Про це Яшин написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, багато хто змирився з думкою, що війна з Україною ніби закінчилася.
"Насправді війна триває — причому не тільки на територіях, підконтрольних сепаратистам, але і в самому Києві. Путін докладає великих зусиль, щоб повернути Україну під контроль Кремля. Для цього він використовує методи "гібридної агресії" — пропаганду, провокації, корумпованість місцевих політиків", - наголосив опозиціонер РФ.
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Також Яшин звернув увагу на те, що ключовим союзником Кремля в розхитуванні ситуації в Києві стали місцеві олігархи, бізнес яких був вплетений у державну структуру ще з часів Януковича.
"Ці олігархи, як і Путін, зацікавлені в зануренні України в хаос. Першим це треба, щоб відновити свої позиції. Путіну це треба — щоб повернути контроль над сусідньою країною, привівши до влади лояльних політиків", - розповів він.
За словами опозиціонера, Путін настільки захопився іграми у війну і "геополітичне суперництво", що в Росії взагалі не залишилося союзників у світі.
Повний текст доповіді можна прочитати тут.