"Путін зацікавлений у зануренні України в хаос": російський опозиціонер представив доповідь про агресію Кремля (відео)

Про це Яшин написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, багато хто змирився з думкою, що війна з Україною ніби закінчилася.

"Насправді війна триває — причому не тільки на територіях, підконтрольних сепаратистам, але і в самому Києві. Путін докладає великих зусиль, щоб повернути Україну під контроль Кремля. Для цього він використовує методи "гібридної агресії" — пропаганду, провокації, корумпованість місцевих політиків", - наголосив опозиціонер РФ.

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Також Яшин звернув увагу на те, що ключовим союзником Кремля в розхитуванні ситуації в Києві стали місцеві олігархи, бізнес яких був вплетений у державну структуру ще з часів Януковича.

"Ці олігархи, як і Путін, зацікавлені в зануренні України в хаос. Першим це треба, щоб відновити свої позиції. Путіну це треба — щоб повернути контроль над сусідньою країною, привівши до влади лояльних політиків", - розповів він.

За словами опозиціонера, Путін настільки захопився іграми у війну і "геополітичне суперництво", що в Росії взагалі не залишилося союзників у світі.

Повний текст доповіді можна прочитати тут.