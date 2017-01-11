ЗСУ встановили український прапор поблизу Донецького аеропорту (відео)

Про це йдеться у сюжеті одного з українських телеканалів, опублікованому на YouTube-каналі.

Український прапор бійці АТО встановили під покровом ночі між двох позицій бойовиків.

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За словами ЗСУ, на ділянці фронту біля ДАП вже кілька днів відносно тихо. Під час затишшя військові займаються облаштуванням нових позицій.

З боку позицій бойовиків лунають звуки роботи важкої військової техніки, що свідчить або про ротацію, або про зміцнення позицій.