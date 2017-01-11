ЗСУ встановили український прапор поблизу Донецького аеропорту (відео)
07:06, 11 січня 2017Війна
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Українські військові встановили державний прапор України за 500 метрів від Донецького аеропорту.
Про це йдеться у сюжеті одного з українських телеканалів, опублікованому на YouTube-каналі.
Український прапор бійці АТО встановили під покровом ночі між двох позицій бойовиків.
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За словами ЗСУ, на ділянці фронту біля ДАП вже кілька днів відносно тихо. Під час затишшя військові займаються облаштуванням нових позицій.
З боку позицій бойовиків лунають звуки роботи важкої військової техніки, що свідчить або про ротацію, або про зміцнення позицій.
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