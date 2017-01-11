Український генерал оцінив ймовірність військового вирішення конфлікту на Донбасі
Військове вирішення проблеми на Донбасі неможливе, тому що тоді Росія обов'язково може відкрито втрутитися.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів генерал-майор Борис Кременецький, який керував українською стороною СЦКК.
"Збройні сили зараз достатньо сильні для того, щоб те угруповання, яке там перебуває, просто змістити. Але ми розуміємо, які можуть бути наслідки з тієї сторони", - заявив він.
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По-друге, продовжив генерал, там є дуже багато небезпечних об'єктів інфраструктури.
"Ми бачили, як росіяни знищили Алеппо. Подивіться на Донецьк: є кілька зруйнованих будинків – але місто вціліло. Тому, на мій погляд, при зміцненні Збройних сил України більше мають бути залучені наші партнери до політичного тиску, щоб збільшити Росії вартість утримання цього всього", - наголосив Кременецький.
Раніше Турчинов заявляв, що з 2014 року ЗСУ змогли звільнити значну частину окупованих територій. І на сьогодні можуть швидко очистити їх, але питання в тому, скільки військових кине Росія під виглядом місцевих жителів.