У РНБО оцінили ймовірність швидкого звільнення Донбасу

Про це в інтерв'ю Лизі.net повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, сьогодні Україна створює оборонний потенціал, який дозволить захистити країну й повністю очистити її від окупантів.

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"Якщо б не було прямої агресії Російської Федерації - війна на Донбасі закінчилася би якщо не за дні, то за тижні. Але Росія поки що має потужний ресурс, який використовує у війні проти нас. Тому звільнення окупованих територій - на превеликий жаль - не бліцкриг, це важкий і тривалий процес", - наголосив Турчинов.

Крім того, за його словами, у сьогоднішніх умовах немає ніякої проблеми в тому, щоб провести швидку операцію із очищення окупованих територій і покласти край існуванню терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР."

"Питання тільки в тому, скільки дивізій кине Росія проти нас під виглядом "захисту жителів Донбасу", - підсумував секретар РНБО.

Раніше Турчинов заявляв, що РФ витрати на утримання Луганська і Донецька оцінюються в більш ніж 6 млрд доларів на рік.