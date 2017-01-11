У зоні АТО через обстріл бойовиків поранено українського військового

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Як підкреслюється в повідомленні, впродовж сьогоднішнього дня бойовики 23 рази обстріляли позиції Збройних сил України.

«На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці. По Мар’їнці вогонь вів і БТР противника», - йдеться в повідомленні.

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На Луганському напрямку бойовики обстріляли зі 122-міліметрової артилерії Троїцьке, з 82-міліметрових мінометів та гранатометів - Новозванівку. Із озброєння БТР та великокаліберних кулеметів стріляли по Кримському.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська обстрілювали зі 120-міліметрових мінометів українські позиції в районі Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї - Авдіївку та Зайцеве. По Опитному вогонь вів снайпер, поінформували у штабі.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовослужбовець.