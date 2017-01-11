У Міноборони розповіли про втрати за минулу добу серед українських військових в АТО

У Міністерстві оборони розповіли, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це під час брифінгу заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає "112 Україна".

Крім того, за його словами, ще двоє українських бійців отримали поранення. Один військовий – травмований.

Читайте такожДо харківського шпиталю доправили двох "важких" бійців

"За минулу добу в результаті бойових дій загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій ЗСУ на Донбасі на всіх напрямках.

Загалом за минулу добу відбулося 49 обстрілів. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. Зі стрілецької зброї – по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. У районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.