В Міноборони не коментують інформацію щодо перебування у бойовиків тіл трьох українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Станом на цю хвилину ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію я не можу, оскільки допоки тіла не будуть повернуті українській стороні, не буде проведено судово-медичну експертизу, допоки не буде проведено опізнання тіл, поки говорити про це зарано… Є лише певні заяви тієї сторони (бойовиків - УНІАН) про знайдення тіл у військовій формі», - сказав він.

Як повідомляли деякі ЗМІ, троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Донеччині, загинули, а їхні тіла перебувають у бойовиків.

Раніше повідомлялось, що бійці з частини морської піхоти виконували завдання біля лінії розмежування, після чого не повернулися до місця розташування підрозділу. Їх розшукували кілька днів.