Зниклі на Донбасі троє військових загинули, їхні тіла у бойовиків - ЗМІ

Про це розповів Сергій, двоюрідний брат одного із загиблих бійців Сергія Сонька, передає ТСН.

Військові, які зв'язувалися з родичами Сонька, повідомили, що тіла трьох морських піхотинців перебувають у бойовиків.

"Ще вчора міг бути обмін. Там до блокпосту під'їхала комісія з Києва, чекали їх, а потім сєпари написали, що не віддадуть тіла. Сьогодні-завтра мають проводити переговори, щоб забрати тіла", - повідомив Сергій.

Читайте такожВ зоні АТО тривають пошуки трьох зниклих українських військових

Сергію Соньку було 23 роки. Близько року тому він прийняв рішення захищати Батьківщину від ворогів. Він був командиром третього відділення частини морської піхоти. Паралельно Сергій навчався на юридичному факультеті на заочному відділенні. У Сергія в Херсоні лишилася мати, у Миколаєві його не дочекалася дівчина.

Ще двоє загиблих, за даними джерел, - 30-річний Сергій та 54-річний Микола. Як повідомлялося раніше, бійці з частини морської піхоти виконували завдання біля лінії розмежування, після чого не повернулися до місця розташування підрозділу. Їх розшукували кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 8 січня троє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулись до місця розташування підрозділу.