Бойовики з метою дискредитації ЗСУ обстріляли житлові будинки на окупованій території – штаб
Російсько-окупаційні війська з метою дискредитації Збройних сил України вкотре обстріляли житлові будинки на тимчасово окупованій території.
Про це йдеться у заяві прес-центру штабу АТО, розміщеній у Facebook.
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«Окупаційні війська на сході України протягом останніх трьох діб здійснювали провокаційні обстріли позицій українських військових поблизу населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка. Вогонь вівся не лише по українським військовим, а й по населеним пунктам, які знаходяться під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ», - йдеться у заяві.
У штабі АТО наголошують, що противник вів провокаційні обстріли з метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення.
«Черговою такою провокацією стали обстріли противником у ніч на 14 січня житлових помешкань у тимчасово окупованому місті Ірміно (Луганська область), що становило загрозу життю та здоров’ю мирних громадян», - поінформували у прес-центрі.
Також у штабі повідомили, що інформація про обстріли була своєчасно надана до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації розмежування сторін.