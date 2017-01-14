На Маріупольському напрямку сталося два бойових зіткнення, терористи зазнали втрат – штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

За даними штабу, о 21.07 бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з великокаліберного кулемета та АГС у напрямку населеного пункту Трудівський. Загалом було зафіксовано 8 розривів. Під прикриттям вогню в бік українських військових висунулась ворожа ДРГ у складі до 7 осіб, але під натиском вогню українських воїнів бойовики вимушені були відійти. Вже за кілька хвилин українські спостерігачі виявили черговий вихід ДРГ противника.

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Командування українських сил прийняло рішення щодо блокування диверсантів силами резервних груп, в ході чого сталося бойове зіткнення з членами незаконного збройного формування. Внаслідок сутички один з бойовиків отримав смертельне поранення. Решта ворожих диверсантів відійшли у невідомому напрямку. Тіло загиблого бойовика евакуйовано силами українських військових. При ньому виявлено документи, що підтверджують його причетність до незаконних збройних формувань.

Цього ж дня о 21.07 у напрямку населеного пункту Петрівське вийшла ще одна ДРГ противника у складі 5 осіб, які за три хвилини розпочали обстрілювати українські позиції. Після її наближення на дистанцію ефективного вогневого ураження по диверсантам противника було відкрито вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок прицільного вогню з боку українських підрозділів розвідувальна група противника відійшла в напрямку населеного пункту Петрівське. При цьому бойовики зазнали втрати. Серед українських військовослужбовців втрат немає.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики 62 рази обстріляли українські позиції в зоні проведення АТО, одного військового поранено.