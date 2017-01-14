В Міноборони розповіли про одного пораненого українського військового в зоні АТО за минулу добу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один наш боєць зазнав поранення», - сказав він.

Читайте такожНа Маріупольському напрямку сталося два бойових зіткнення, терористи зазнали втрат – штаб

За словами Мотузяника, український військовий був поранений в районі населеного пункту Зайцеве внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, за даними штабу АТО, 13 січня бойовики 62 рази обстріляли українські позиції.

Також ввечері того дня на Маріупольському напрямку сталося два бойових зіткнення, терористи зазнали втрат.