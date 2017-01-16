Військовий експерт оцінив ймовірність великих зимових боїв на Донбасі

Про це заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер в інтерв'ю Online.ua.

Він назвав бої на Світлодарській дузі розвідкою боєм.

Читайте такожРосійський морпіх похвалився "відрядженнями" для зачисток на Донбасі (фото)

"Зараз воювати можна, можна проводити широкомасштабні операції. А чи будуть воювати, чи все буде на рівні перестрілок і бійок? Швидше за все, не будуть воювати. Хоча гарантії дати не можу, оскільки не беру участі у формуванні оперативних планів", - заявив експерт.

Водночас він додав, що на його думку, зимовий бойовий сезон пройде в теперішньому режимі.

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив, що 11 січня на Світлодарській дузі українські військові з 54-ї бригади просунулися вперед.