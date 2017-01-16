Військовий експерт оцінив ймовірність великих зимових боїв на Донбасі

14:06, 16 січня 2017
Війна
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Бої, які спостерігалися в районі Світлодарської дуги на Донбасі в кінці грудня минулого року, є розвідкою боєм, наразі про наступ не йдеться.

Експерт дав прогноз по загостренню на Донбасі найближчим часом / Фото УНІАН

Про це заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер в інтерв'ю Online.ua.

Він назвав бої на Світлодарській дузі розвідкою боєм.

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"Зараз воювати можна, можна проводити широкомасштабні операції. А чи будуть воювати, чи все буде на рівні перестрілок і бійок? Швидше за все, не будуть воювати. Хоча гарантії дати не можу, оскільки не беру участі у формуванні оперативних планів", - заявив експерт.

Водночас він додав, що на його думку, зимовий бойовий сезон пройде в теперішньому режимі.

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив, що 11 січня на Світлодарській дузі українські військові з 54-ї бригади просунулися вперед.

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Теги: #Донбас#війна#бої