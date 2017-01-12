"Добре зробили крок вперед": вчора ЗСУ просунулися на Світлодарській дузі, зайняли нові позиції - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

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"Вчора на Світлодарській дузі наші пацани з 54-ї бригади ще дуже добре "зробили крок вперед", - розповів Мисягін.

"До 1 км. Так, у нас знову є нові позиції! І на них стоять вже наші опорники. Супротивник нічого не може зробити. Нічого", - йдеться у його повідомленні.

Також волонтер наголосив, що за всіма міжнародними домовленостями - це все наші території.

Як повідомили в Міноборони, підрозділи Збройних сил України зайняли нові позиції на Світлодарській дузі протягом останніх днів у межах лінії розмежування, не порушуючи Мінські домовленості.

Нагадаємо, 23 грудня бійці ЗСУ взяли під контроль Новолуганське. Українські військові взяли панівні висоти й зайшли в населений пункт.

Також українські військові встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське в районі Світлодарської дуги.