У МЗС пояснили, чому Україна не подає позов до міжнародного суду ООН щодо повернення Криму

Як заявила на брифінгу заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, за часів Радянського Союзу а потім цієї позиції дотримувалися Україна і Росія визнання юрисдикції міжнародного суду ООН відбувалося виключно на підставі певних конвенцій.

“Існує всього 8 міжнародних документів, де Росія і Україна визнали обов’язковість юрисдикції судових або арбітражних інституцій. Серед них, зокрема, конвенції про заборону расової дискримінації та конвенція про заборону фінансування тероризму”, - сказала вона.

Заступник міністра зазначила, що Україна зверталася до РФ з пропозицією визнати юрисдикцію міжнародного суду і розглянути питання щодо Криму в рамках міжнародного суду ООН, але не отримала жодної відповіді на своє звернення.

“Потрібна згода Росії на розгляд цього питання в міжнародному суді ООН, він не може розглядати питання, якщо немає згоди іншої сторони”, - додала Зеркаль.

В свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках зазначених конвенцій Росія визнала юрисдикцію міжнародного суду ООН і це означає, що в разі, якщо міжнародний суд ООН прийме ці відповідні попередні заходи, то Росія не має політичних або міжнародно-правових засобів, яким чином їх не дотримуватися.

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“Вона не може їх заблокувати, наприклад, в Раді Безпеки, тому ми використовуємо це саме в рамках відповідних позовів”, - сказав Клімкін.

Він також зазначив, що на сьогодні виникла абсолютно нова ситуація, коли країна- постійний член Радбезу ООН є одночасно агресором.

“Система міжнародного права до цього не пристосована. У нас є статут ООН і статут міжнародного суду ООН, і якщо країни не визнають юрисдикцію міжнародного суду, Міжнародний суд ООН, на жаль, не може прийняти справу”, - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України.