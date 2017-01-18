ДРГ бойовиків намагалася прорватися у взяте під контроль ЗСУ Новолуганське (відео)

Відео спроби прориву терористів на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Олександр Махов.

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Він розповів, що бійцям 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас Україна" вдалося помітити наближення супротивника за допомогою безпілотника і відбити атаку.

Військові показали кадри, зняті аеророзвідкою на підступах до селища, на яких видно переміщення ворожої ДРГ.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня бійці ЗСУ взяли під контроль Новолуганське. Українські військові взяли панівні висоти і зайшли в населений пункт.

Також українські військові встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське в районі Світлодарської дуги.