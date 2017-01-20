Сьогодні бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках, один військовий загинув – штаб АТО

18:19, 20 січня 2017
Війна
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Протягом доби в зоні АТО зафіксовано 10 обстрілів, один український військовий загинув.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу.

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На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Сизе та Станицю Луганську. 

«Загалом зафіксовано 10 обстрілів. Один наш військовий загинув», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центра штабу АТО, вранці 20 січня в районі населеного пункту Оленівка, що розташований на тимчасово окупованій території, російсько-окупаційними військами був обстріляний цивільний автобус, в результаті чого поранення отримала місцева жителька.

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Теги: #АТО#Донбас#війна