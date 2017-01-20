Біля Донецька бойовики обстріляли пасажирський автобус (фото)

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька.

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"Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вдовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань", - наголосили у штабі.

Не виключається, що ця провокація була здійснена з метою дискредитації ЗСУ у період перебування в районі проведення АТО заступника голови СММ ОБСЄ.