Біля Донецька бойовики обстріляли пасажирський автобус (фото)
15:49, 20 січня 2017Війна
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Вранці 20 січня в районі населеного пункту Оленівка, що розташований на тимчасово окупованій території, російсько-окупаційними військами був обстріляний цивільний автобус.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька.
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"Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вдовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань", - наголосили у штабі.
Не виключається, що ця провокація була здійснена з метою дискредитації ЗСУ у період перебування в районі проведення АТО заступника голови СММ ОБСЄ.
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