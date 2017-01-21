"Кіборги" Донецького аеропорту змусили агресора відмовитися від наступу - Муженко (відео)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це було головне завдання, і Збройні сили його виконали", - наголосив Муженко.

За його словами, оборона ДАП стала прикладом героїзму не тільки для всього особового складу Збройних сил, а й для армій інших країн.

Муженко зазначив, захист аеропорту став прикладом того, що невелике за чисельністю угрупування спроможне протистояти переважаючим силам ворога, посиленими елітними російськими спецпідрозділами, і не тільки протистояти, а й завдавати противнику таких втрат, що він вимушений був просити перемир’я, щоб забрати своїх убитих і поранених.

Читайте такожЖурналіст нагадав про останній день оборони Донецького аеропорту (відео)

"Подвиг захисників ДАПу відродив дух української армії і створив образ нового українського воїна – непереможного і незламного! Захисники Донецького аеропорту повинні залишитися в душі і серці кожного українця як воїни новітньої армії, яку ми створили усі разом!" - підкреслив начальник Генштабу.

Довідка УНІАН. Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР".

Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

20 січня виповнилося два роки з моменту підриву нового терміналу Донецького аеропорту, і фактично закінчилася 242-денна його оборона.