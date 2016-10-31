"Кіборг" розповів про пекло у Донецькому аеропорту: "один день нас підпалюють, інший – душать газом" (відео)

Як повідомляє 5.ua, боєць за бої у Донецькому аеропорту отримав дві державні нагороди – орден "За мужність" та медаль "Захиснику Вітчизни".

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Згідно з повідомленням, нині "кіборг" першокурсник Академії сухопутних військ імен Петра Сагайдачного й перебуває у Львові, де вивчає саперну справу, щоб знову повернутися на фронт та захищати Батьківщину.

Чоловік каже, що ніколи не міг собі уявити, що колись візьме до рук зброю. Однак 2014 року пішов добровольцем на фронт.

"Я з армією ніколи пов'язаний не був. Строкову службу не проходив, постійно ігнорував армію і ніколи не розумів тих людей, які служать. Коли війна прийшла в мій дім, я взяв зброю і пішов його захищати", – розповів Гребенюк.

Від побратимів боєць отримав позивний "Грішник". Боєць служив у складі окремого 74-го розвідбатальйону на різних позиціях на фронті. Найбільше йому закарбувалося в пам'яті пекло Донецького аеропорту.

"Один день нас підпалюють, але ми не здаємося. Другий день нас душать газом. Були такі моменти, що ламали картки, стирали всі "смс-ки" і ламали телефони. Було таке, що стоїш під стелею, а з неї капає. Язик висунув і ловиш ті краплі, бо пити хочеться хоча б щось, а воно зі смаком парфумів, бо на другому поверсі був парфумерний магазин", – розповідає про війну Роман Гребенюк.

У Донецькому аеропорту боєць був три ротації. Після останньої бойовики підірвали термінал. Тоді загинули троє його побратимів.

Під час захисту донецького летовища Роман чотири рази був контужений. За оборону аеропорту отримав дві державні нагороди: орден "За мужність" та медаль "Захиснику Вітчизни". Демобілізувався він у квітні 2016 року та цивільним пробув недовго. Восени вступив до Академії сухопутних військ у Львові.