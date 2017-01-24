Експерти пояснили, чи розширить Росія військові дії на українських територіях

Мабуть, одним з головних проектів РФ стане прифронтова залізниця в обхід України, яку мають завершити у кінці літа 2017 року — гілка Журавка-Мілерове, передає Апостроф.

Зазначається, що з її допомогою Росія зможе перекидати війська з Центрального військового округу у Південний військовий округ. І хоча для України будівництво військових об'єктів та шляхів поблизу західних кордонів РФ є фактором ризику, воно не може бути самостійним свідченням планів Кремля розширити військові дії на українських територіях.

Так, екс-начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Лопата сумнівається, що найближчим часом варто очікувати російського військового наступу.

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Військовий експерт, співробітник оперативного управління Генштабу з 2003 по 2006 рік Олег Жданов не думає, що будівництво Росією військових об'єктів може свідчити про можливий наступ РФ: "Це підвищення обороноздатності і системи безпеки. Щоб вести мову про наступ, треба розгортати війська, збільшувати їхню чисельність і накопичувати матеріально-технічні ресурси, щоб забезпечувати наступ. Нічого цього ми не спостерігаємо".

Військові плани Кремля, вважає Жданов, не змінилися, — Росія нарощує обороноздатність країни, зміцнюючи західний кордон. Оскільки після початку російської агресії в Україні НАТО "підходить до своїх східних кордонів".

Відзначаючи будівництво двох військових баз у Бєлгородській області й плани з розміщення в Білорусі третьої російської бази, експерт звертає увагу на те, що Україна стає фактично "буферною зоною між блоком НАТО і РФ".

"Що реально й виразно вказує (на можливий наступ), це будівництво залізничної гілки з Журавки до Міллерового (Ростовської області)", — вважає російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер. — Це дійсно має пряме відношення, оскільки залізниця йде в обхід України. Вся мобільність російських сухопутних військ заснована на залізниці. Вся бронетехніка залізницею пересувається. Зараз немає можливості безпосередньо перекидати сили вздовж фронту з Центрального військового округу в Південний".

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявив, що, незважаючи на відносне затишшя в зоні АТО, загроза повномасштабного російського вторгнення на територію України залишається досить високою.