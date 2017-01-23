"Рушниці, які висять на стіні й можуть вистрілити": в ІС оцінили ймовірність масштабного вторгнення РФ до України

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

Росія продовжує нарощувати кількість військ на кордоні з Україною, й ці війська цілком можуть бути застосовані під час вторгнення.

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"Наразі ми бачимо, що крім зони АТО, фактично на наших східних кордонах з'явилися дві нові армії, у рамках цих армій сформовані три нові дивізії", - написав Тимчук.

За словами координатора групи "Інформаційний спротив", на території окупованого Криму також відбувається формування ще однієї російської армії.

"Це - ті рушниці, які висять на стіні й можуть вистрілити", - резюмував експерт.

Раніше Тимчук повідомляв, що наразі говорити про реальне покращення ситуації, про прогрес у реалізації домовленостей на Донбасі, не доводиться.