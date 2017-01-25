Блокада "Л/ДНР": ветерани АТО перекрили залізницю Луганськ - Попасна (фото)

16:35, 25 січня 2017
Війна
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Ветерани АТО почали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Ветерани АТО блокують "ЛДНР" / facebook.com/dostali.hvatit

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Ради, колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

Він розповів, що заблокована залізниця Луганськ - Лисичанськ - Попасна бiля Гірського-Золотого. 

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"12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів на цій ділянці сьогодні виключені з процесу фінансування тероризму. Рядові співробітники МВС, прикордонники, співробітники СБУ підтримали дії ветеранів", - запевнив Семенченко.

За його словами, вже встановлено перший блокпост блокади, він отримав назву "Редут Богдана". Триває інженерне обладнання місцевості й забезпечення безпеки учасників блокади. 

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляв, що ніяких імпровізованих блокпостів у зоні проведення антитерористичної операції з метою економічної блокади Донбасу без рішення держави не буде.

Ветерани АТО блокують "ЛДНР" / facebook.com/dostali.hvatit

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Теги: #Донбас#ЛНР#ДНР#блокада