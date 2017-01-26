Сьогодні бойовики застосували проти ЗСУ танк і "Град": один військовий загинув

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новогригорівці та Павлополю. По Широкиному вогонь вів і танк. По Новотроїцькому – снайпер.

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На Луганському напрямку по Новозвінівці російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Водяне та Попасну обстріляли з 82 міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку використовували 82 міліметрові міномети, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем – Новозванівку та знову ж Авдіївку.

Всього, станом на 18.00, відбувся 31 обстріл. Один наш військовослужбовець загинув.