Епіцентром бойових дій учора була ділянка фронту від Красногорівки до Мар’їнки - міноборони

Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, за дві години пізно ввечері бойовики випустили 15 артилерійських снарядів та понад 110 мінометних мін.

«Вперше в новому році бандформування застосували реактивну артилерію на Маріупольському напрямку. Тричі бойовики вистрілили з переносних реактивних установок «Град-П» (Партизан) під час чергового обстрілу наших позицій поблизу Красногорівки. Саме на ділянці фронту Красногорівка – Мар’їнка вчора було найгарячіше», – зазначив він.

За словами Мотузяника, ворожі обстріли тривали тут протягом усієї доби: вранці були активними снайпери противника, вдень у хід пішли кулемети та ручні гранатомети. Пізно ввечері бойовики повністю перейшли на важке озброєння – з 22.00 до опівночі ворог випустив 15 артилерійських снарядів та понад 110 мінометних мін.

«Внаслідок агресії бойовиків два житлових будинки в Красногорівці зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих серед цивільних жителів немає», – підкреслив речник Міноборони з питань АТО.

Мотузяник зауважив, що поруч з епіцентром бойових дій, на КПВВ «Мар’їнка», у моменти атак противника були призупинені пропускні операції.

На Донецькому напрямку противник був активним у всіх ключових районах протистояння, за винятком Донецького аеропорту.

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«Найважча обстановка зберігається в Авдіївці. Там перший ворожий обстріл наших позицій розпочався зі сходом сонця і тривав трохи понад годину. Важке озброєння противник не застосовував. Вдруге режим тиші на цих рубежах бандформування порушили вже після обіду, і припинили обстріли наших позицій лише через три години. Зі стрілецькою зброєю сили окупанта застосували міномети», – розповів він.

На Луганському напрямку основні бойові дії вчора велися в Попаснянському районі.

«Протягом дня противник активно відкривав вогонь із легкого озброєння в бік захисників Новозванівки, а пізно ввечері застосував у цьому районі міномети. Також у Троїцькому сталися два ворожі мінометні обстріли. Перший із них відбувся опівдні і тривав менше години. Вдруге бандформування відкрили вогонь із мінометів уже після заходу сонця і впродовж трьох годин випустили понад 50 мінометних мін», – зазначив речник Міноборони з питань АТО.