Бойовики не пропустили на окуповану територію гуманітарну колону ООН

Про це в ефірі 112 Україна повідомила помічник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець.

"Сьогодні упродовж першої половини дня прикордонники на КПВВ "Новотроїцьке" здійснили оформлення гуманітарного вантажу від ООН. У гумконвої йшли вантажі на непідконтрольну територію, це були будматеріали та медикаменти. Всього було оформлено 25 автомобілів і вже в 17 годин, після закінчення роботи КПВВ прикордонники отримали інформацію, що на непідконтрольну території було пропущено лише 1 автомобіль, ще 23 були повернуті на контрольовану територію без будь-яких пояснень. Ще один залишився у "сірій зоні" через несправність в самому автомобілі, про його долю нічого не знаємо. Всі інші 23 автомобілі прибули через КПВВ "Новотроїцьке", зараз вони знаходяться на території логістичного центру", - розповіла вона.

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За словами Оксани Іванець, про інцидент прикордонники повідомили місії ОБСЄ і в штаб АТО. Завтра автомобілі мають намір повернутися на підконтрольну Україні територію, до "ЛДНР" вони їхати не планують.

У Держприкордонслужбі також підкреслили, що це перший подібний випадок, коли бойовики не пропускають на підконтрольну собі територію автомобілі з міжнародною гуманітарною допомогою.