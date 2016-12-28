"Гумконвої" Путіна використовують для вивезення з Донбасу тіл російських військових - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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"22 грудня ц.р. транспортні засоби 59-го "гуманітарного конвою" були задіяні для вивезення з міських моргів н.п.Горлівка та Макіївка на територію Росії близько 40 тіл вбитих військовослужбовців ЗС РФ", - розповіли у розвідці.

Як повідомляло раніше ГУР Міноборони, на Донбасі минулого тижня знищено 18 та поранено 38 окупантів.