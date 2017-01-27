До Донецька прибудуть представники Генштабу Росії - ІС

Про це повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Командування "1-го АК ДНР" очікує прибуття до м. Донецьк найближчим часом делегації з представників Генштабу ЗС РФ і Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ на чолі з начальником штабу Центру територіальних військ ПВО генерал-лейтенантом Теплинським М. Ю.", - написав Тимчук.

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Він зазначає, що мета прибуття делегації невідома, а під час підготовки дотримуються суворих заходів секретності.

Тимчук наголосив, що керівництво й забезпечення "армійських корпусів" російських окупантів на Донбасі здійснюється саме через Центр територіальних військ ПВО ЗС РФ, а Михайло Теплинський "здійснює безпосереднє керівництво військами окупантів на Донбасі та несе особисту відповідальність за ведення бойових дій на території України".