З РФ бойовикам на Донбасі доставили чергові партії пального та продовольства - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Зокрема, 12 грудня на станцію Дебальцеве доставили цистерну з пальним та три вагони з продовольством. Ще дев’ять цистерн з пальним поїхали на станцію Ровеньки», - сказав Лисенко.

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Водночас, за його словами, з огляду на скрутну ситуацію у лавах противника, зокрема, регулярні затримки зарплат, значна частина бойовиків намагається «самостійно покращити своє злиденне становище».

«Так, 12 грудня окупанти зі складу так званого «9-го полку», погрожуючи вогнепальною зброєю, пограбували магазин в Новоазовську. Злочинці винесли звідти зимовий одяг, продукти, спиртні напої та готівку», - повідомив Лисенко.