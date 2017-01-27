Камери ОБСЄ зафіксували нічні обстріли у Станиці Луганській
23:29, 27 січня 2017Війна
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Камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували нічні обстріли у Станиці Луганській.
Камери ОБСЄ зафіксували нічні обстріли у Станиці Луганській / Фото УНІАН
Відео обстрілів, які відбулися 22 січня, спостерігачі місії оприлюднили у Мережі. За даними ОБСЄ, режим тиші порушують обидві сторони конфлікту, передає ТСН.
"Нездатність відвести сили і обладнання продовжує викликати порушення режиму припинення вогню з обох сторін в області Станиці Луганської", - йдеться у підписі до відео.
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Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони повідомили про різке загострення ситуації на Луганському і Маріупольському напрямках.
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