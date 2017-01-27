Противник свідомо йде на загострення ситуації на Луганському і Маріупольському напрямках - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Протягом останніх днів обстановка на Луганському напрямку стрімко загострюється. В першу чергу мова йде про Попаснянський та частково Новоайдарський райони», - сказав він.

При цьому, за словами речника, географія бойових дій там значно розширилась.

«Противник вчора масово обстрілював українські позиції на 40-кілометровій ділянці фронту Кримське - Новозванівка. За винятком селища Золоте. До 2-ї ночі противник застосував системи залпового вогню «Град». При цьому випустив по наших позиціях 20 реактивних снарядів. Після 14-ї години бойовики відкрили вогонь з мінометів і не припиняли його до пізнього вечора. Кількість випущених мінометних снарядів перевищила позначку 160. Також окупанти застосовували ствольну артилерію. Зокрема, самохідні артилерійські установки «Гвоздика». Що стосується провокацій з легкого озброєння, то ворог чинив їх і вдень, і вночі. Таким чином, командування російських окупаційних військ намагається перевірити нашу оборону і свідомо йде на загострення обстановки», - підкреслив Мотузяник.

Разом з тим, за його словами, особовий склад підрозділів ЗСУ, які перебувають на передових позиціях, «готовий до будь-якого розвитку ситуації і готовий дати рішучу відповідь злочинним діям противника».

Всього за добу на Луганському напрямку відбулося 23 ворожих обстріли. Зокрема, 17 – з використанням важкої зброї.

На Донецькому напрямку вчора найскладніша ситуація була в Авдіївській промзоні, де противник організував три потужні обстріли зранку, вдень та ввечері. Окупанти масово застосовували важке озброєння.

Мотузяник також повідомив, що в Авдіївці ворожими боєприпасами пошкоджено 6 житлових будинків. За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

Також Мотузяник наголосив, що на Маріупольському напрямку, як і на Луганському, противник свідомо йде на загострення ситуації. «Ворог підтягнув до лінії фронту міномети, танки, гармати. Почав їх масово застосовувати. Основні бойові дії, як і раніше, вчора тривали на ділянках фронту Красногорівка - Мар’їнка та Павлопіль - Широкине. Найбільше дісталось саме Широкиному. Противник залучає різні зразки важкої зброї. Також не припиняється снайперська активність противника», - підкреслив він, зазначивши, що на Маріупольському напрямку за добу відбулось 32 ворожих обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, загалом бойовики за минулу добу 63 рази обстріляли позиції сил АТО, загинули двоє українських військовослужбовців.