Бойовики розпочали штурм Авдіївської промзони: сили АТО зазнали втрат
У неділю, 29 січня, близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів.
Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, з сьомої години, з метою захоплення наших позицій противник розпочав штурмові дії.
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"Вдалим маневром та контратакою підрозділи Збройних Сил України зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ. Сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, провокація мала на меті звинуватити українську сторону у порушенні досягнутих домовленостей.
На даний час обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою.
"Противник продовжує штурмові дії та не полишає спроб відтіснити українські підрозділи. Нажаль, з нашого боку також є втрати", - додали у прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу зафіксовано 55 обстрілів позицій сил АТО. Одного нашого військового поранено.